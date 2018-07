Auto | Italia ai margini dell' Europa

Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 83% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & ...

Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 83% - : Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi , a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Auto elettriche? Al palo in Italia" : ... senza dimenticare la componente politica. Nel nostro paese, secondo l'indagine effettuata ad aprile su un campione stratificato di 1.400 acquirenti, i più motivati all'acquisto sono i consumatori ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - Autore di una tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recupero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...

Il Settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 83% - - giornata in discesa per Pininfarina - -3 - 79% - : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Fs : Trenitalia e Your Personal James per nuovo servizio integrato treno-Auto : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Nasce all’insegna di una mobilità sempre più integrata il nuovo servizio di prenotazione noleggio auto con conducente, frutto della collaborazione fra Trenitalia e Your Personal James. I clienti Trenitalia, si legge in una nota, hanno infatti l’opportunità di muoversi comodamente e a un prezzo conveniente all’interno delle principali città italiane da e verso le stazioni ferroviarie, ...

Fs : Trenitalia e Your Personal James per nuovo servizio integrato treno-Auto : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Nasce all’insegna di una mobilità sempre più integrata il nuovo servizio di prenotazione noleggio auto con conducente, frutto della collaborazione fra Trenitalia e Your Personal James. I clienti Trenitalia, si legge in una nota, hanno infatti l’opportunità di muoversi comodamente e a un prezzo conveniente all’interno delle principali città italiane da e verso le stazioni ferroviarie, ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere Automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

La Confessione - Del Debbio : “Berlusconi nel ’93 mi ordinò di scrivere il programma di Forza Italia. Ero così sconvolto che mi persi in Autostrada” : Paolo Del Debbio, ospite di Peter Gomez a La Confessione in onda su Nove mercoledì 27 giugno alle 23.55, rivela un aneddoto legato alla stesura del programma di Forza Italia, prima della discesa in campo di Silvio Berlusconi. “A me ha sempre colpito una frase in un’intervista di Fedele Confalonieri che dice a un certo punto: ‘Se Berlusconi non fosse sceso in politica oggi saremmo sotto un ponte o in galera’, ma Forza Italia è ...

Si è mosso in territorio positivo il settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei ...

Si è mosso in territorio positivo il settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei giorni scorsi ...

La prova costume? Mette a rischio l'Autostima di 1 italiano su 3 : Roma, 26 giu. , askanews, L'estate è iniziata ma ben un italiano su 4 , 25%, dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e le imperfezioni che si scorgono davanti allo specchio arrivano anche ...

Auto - Trump e i dazi americani : ecco le disastrose conseguenze sui brand italiani : Se i dazi al 20% sulle importazioni di Auto in America diventassero realtà la situazione per l’occupazione italiana potrebbe diventare disastrosa Se le minacce di Trump relative all’introduzione di dazi del 20% sulle Auto importate dall’Europa dovrebbero diventare realtà, per l’industria Automobilistica del nostro paese – ed in particolare per l’occupazione italiana – ci sarebbero danni enormi, praticamente incalcolabili. Ricordiamo ...

Seduta tonica per il settore Automotive dell'Italia - +1 - 31% - - guizzo positivo per Fiat Chrysler - +2 - 30% - : Teleborsa, - Andamento rialzista per il comparto italiano auto e ricambi, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...