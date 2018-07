Aumento di capitale | Prysmian rettifica il prezzo delle azioni

Startup - Centy : Aumento di capitale per contamonete intelligente : Roma, 28 giu. , askanews, Il contamonete intelligente gestito tramite app, che converte i centesimi in moneta elettronica, potenzierà lo sviluppo tecnologico e realizzerà tre prototipi, interamente ...

Prysmian - CdA approva condizioni e termini dell'Aumento di capitale : Giornata no per il titolo di Prysmian che a Piazza Affari cede l'1,78%. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale sociale in opzione ...

Elettronica : il socio NTS sottoscrive l'Aumento di capitale : Il socio NTS di Enertronica sottoscriverà l'aumento di capitale della società. In particolare la NTS che detiene circa il 34% delle azioni di Enertronica ha comunicato che eserciterà 1.470.000 diritti ...

Safe Bag - OK da assemblea ad Aumento di capitale per acquisto PackandFly : Via libera dall'assemblea degli Azionisti di Safe Bag all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di acquisto del Gruppo PackandFly . La delibera, assunta all'unanimità degli azionisti presenti,...

Acotel - via libera da Assemblea a proposta Aumento di capitale in opzione : Teleborsa, - Via libera dall'Assemblea straordinaria di Acotel alla proposta di aumento del capitale sociale in opzione. L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di ricapitalizzazione per un ...

Aumento di capitale : KRENERGY rettifica il prezzo dei titoli : KRENERGY rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 25 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,74659091. ...

Yonghong Li non completa l’Aumento di capitale : interviene il fondo Elliot. E spunta la famiglia Ricketts : “Siamo interessati” : Giorni caldissimi in casa Milan, che resta a metà tra Yonghong Li e il fondo Elliot. Nel mentre esce allo scoperto la famiglia Ricketts che conferma l’interesse al Milan per «un progetto strutturato, a medio lungo termine». I Ricketts sessantaseiesima famiglia più ricca degli Stati Uniti secondo Forbes, hanno assicurato di credere nell’avventura ro...

Milan - Li non completa l'Aumento di capitale : Elliott interviene. La famiglia Ricketts conferma l'interesse : Ora è ufficiale: Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro per completare l'aumento del capitale. Sollecitato da Marco Fassone, ad del club di via Aldo Rossi, ora interverrà il fondo Elliott. La ...

Milan : Li non completa l'Aumento di capitale. Ricketts allo scoperto : "Progetto a lungo termine" : Entro il 10 luglio, se Li non verserà i 32 milioni anticipati dal fondo, chi vorrà acquistare il Milan dovrà trattare col fondo statunitense

Caos Milan : Li non completa l’Aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...

Milan - Elliott di nuovo in soccorso di "Mister Li" : il fondo coprirà l'Aumento di capitale : Il patron rossonero non ha versato entro le 17 la tranche di 32 milioni dell'aumento di capitale. La somma sarà garantita dal fondo americano che dovrà però essere rimborsato entro il 10 luglio. ...