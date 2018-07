Attenti all' idrocuzione | il killer dell' estate che può uccidere in acqua

Attenti alle scarpe da corsa super-ammortizzanti - per i corridori boom di lesioni : Un tipo di scarpe da corsa, quelle massimaliste , che aumentano l'ammortizzazione, possono aumentare le lesioni dei corridori. E' questo il risultato di una ricerca dell' Oregon State University che è ...

Turismo sempre più green - italiani più Attenti all’ambiente : “Gli italiani, il Turismo sostenibile e l’ecoTurismo“. E’ questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Univerde, insieme al Touring Club Italiano e Ipr Marketing in programma il 26 giugno alle 11 a Roma (piazza Santa Apostoli 62/65). L’evento, durante il quale verrà anticipato qualche dato dell’ottavo rapporto sul Turismo sostenibile realizzato da Ipr Marketing e che sarà presentato a settembre, ...

Tasse universitarie - Attenti all’ISEE : Per calcolare le Tasse universitarie occorre conoscere il proprio reddito familiare in base al patrimonio complessivo. A meno che non si abbia diritto alla borsa di studio, la tassa di iscrizione è in genere uguale per tutti, la seconda rata invece varia in base alla fascia di reddito. Occorre poi fare attenzione alle scadenze, altrimenti si rischia di dover pagare l’indennità di mora. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ...

L'economia del mondo rallenta di un microdecimale. Stiamo Attenti : L'economia europea non arriva dunque particolarmente lanciata all'appuntamento con i prossimi mesi e il 2019, che presentano di per sé scogli preoccupanti come le possibili implicazioni delle guerre ...

Farmaci in vacanza : Attenti alle restrizioni dei singoli paesi per capire quali mettere in valigia evitando sanzioni : Ci siamo. Il periodo estivo che spinge milioni di persone a godersi qualche settimana di meritata vacanza è già iniziato per qualcuno ma per molti altri è alle porte, e sono tante le persone pronte a partire per altri paesi preparando le valigie e scegliendo con cura cosa portare in vacanza, una fase che precede la partenza e che generalmente richiede tempo e attenzione. Una cosa che per molti non può mancare anche in vacanza sono, ovviamente, ...

La piscina all'aperto di Foiano della Chiana riapre i bAttenti : La piscina all'aperto di Foiano della Chiana riapre i battenti. Lunedì 11 giugno torneranno attivi tutti gli spazi esterni dell'impianto comunale gestito dalla Centro Nuoto Sportivo che, nel corso ...

Visco : "Ok calo tasse - ma Attenti al bilancio"/ "Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi" : Bankitalia, Ignazio Visco: "Ok calo tasse, ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi". L'intervista al governatore della Banca d'Italia

Ricerca : italiani sono “seafood lovers” - ma Attenti alla sostenibilità : Marine Stewardship Council, in collaborazione con GlobeScan[1], ha condotto all’inizio del 2018 la più grande Ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici investigando alcuni temi fondamentali: abitudini, percezioni, motivazioni nell’acquisto e sensibilità verso la sostenibilità. La Ricerca quantitativa è stata condotta in 22 mercati: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giappone, ...

iliad : sbarca in Italia il nuovo operatore telefonico che promette rivoluzione ma Attenti alla copertura : Se ne parlava ormai da mesi e il fatidico giorno è finalmente arrivato: iliad sbarca ufficialmente nel mercato Italiano posizionandosi come un diretto concorrente degli attuali operatori telefonici.-- Non è un segreto che in Italia le tariffe relative ai piani telefonici siano molto elevate ma il nuovo arrivato promette una vera e propria rivoluzione, un vero e proprio cambiamento in grado di smuovere questo settore. L’intenzione di iliad è ...

Attenti ALLA PATRIMONIALE/ La tassa telecomandata da Usa - Francia e Germania : L'Ocse ha suggerito all'Italia di introdurre una tassa PATRIMONIALE per ridurre la disuguaglianza. Un caso di attacco ALLA sovranità nazionale.

L'incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. Bce : 'Attenti ai conti pubblici' : Moscovici: 'L'Italia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole di Conte in giusta direzione' -

L'incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. La Bce avverte : 'Attenti ai conti pubblici' : Piazza Affari la migliore in Europa, e il differenziale Btp-bund scende a quota 177 punti. Il Commissario Eu, Moscovici: 'LItalia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole ...

Juncker : "Staremo Attenti alla salvaguardia dei diritti degli africani in Italia" : Il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, conferma la sua posizione riguardo alla situazione politica italiana: 'Comprendiamo che il processo costituzionale è in corso, aspettiamo che si ...

L'Ue chiede all'Italia di ridurre lo smog. Attenti alle ideologie : Roma. Tra le questioni di cui il nuovo esecutivo dovrà occuparsi, alcune da ieri sono diventate più urgenti. L'Unione europea ha aperto tre procedure legali contro l'Italia , chiedendo alla Corte di ...