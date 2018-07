Atalanta | Varnier in prestito dal Cittadella

calcioweb.eu

: Ufficiale l’ingaggio del difensore Marco #Varnier ???? #EuAtalanta ???????? #GoAtalantaGo ???? ?? - Atalanta_BC : Ufficiale l’ingaggio del difensore Marco #Varnier ???? #EuAtalanta ???????? #GoAtalantaGo ???? ?? - Pietrobiancop : RT @ascittadella73: MARCO VARNIER all'ATALANTA! In bocca al lupo Marco! La news ???? - cmt8news : Atalanta, Varnier è ufficiale: i dettagli e le cifre dell’affare -

(Di lunedì 2 luglio 2018)ha ufficializzato l’accordo con liper l’acquisizione incon obbligo di riscatto del giocatore Marco. Nato a Padova l’8 giugno 1998, il nuovo acquisto nerazzurro è cresciuto prima nelle giovanili del Padova e poi in quelle delcon cui nella stagione 2015-2016 ha vinto da protagonista lo scudetto Berretti. Nella stagione 2017-2018 ha contribuito in modo importante all’ottimo campionato di Serie B delcon 2 gol e 32 presenze, tutte di novanta minuti, che, sommate a quelle della stagione precedente, lo portano a raggiungere le cinquanta partite tra i professionisti a venti anni appena compiuti. Nell’ultima stagione si guadagna anche le prime chiamate e l’esordio nella nazionale Under 21. (AdnKronos)L'articoloindalCalcioWeb.