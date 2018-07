Atalanta | ufficiale un rinforzo in difesa | i dettagli

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Atalanta che prosegue nella propria linea fatta di giovani talenti da valorizzare, l'ultimo è Varnier che arriva dal Cittadella "B.C. Atalanta comunica di aver raggiunto l'accordo con il Cittadella per l'acquisizione in prestito con obbligo di riscatto del giocatore Marco Varnier". Il sito del club atalantino, ha annunciato oggi l'arrivo del classe '98 difensore centrale, dal Cittadella. Un giovane di prospettiva dunque, in pieno stile Atalanta, va a rafforzare la retroguardia di Gasperini.