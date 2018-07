Astronomia | scoperta l’origine di asteroidi e meteoriti

Astronomia : 40 anni fa la scoperta di Caronte - la più grande luna di Plutone : Veniva scoperto 40 anni fa, nel 1978, Caronte, il satellite naturale più grande del pianeta nano Plutone. La luna è stata osservata dagli astronomi James Christy e Robert Harrington grazie all’osservatorio Navale a Flagstaff, in Arizona. La scoperta è avvenuta per caso il 22 giugno del 1978, mentre i due astronomi erano impegnati in calcoli relativi all’orbita di Plutone, ed è stata confermata il 2 luglio 1978. E’ stato solo il ...

Astronomia : scoperta l’origine dei fulmini su Giove : l’origine dei fulmini che imperversano su Giove sarebbe analoga a quelli terrestri, anche se con alcune differenze. Lo ha scoperto la sonda Juno e i risultati dello studio sono stati pubblicati oggi sulla rivista Nature. «A prescindere dal pianeta in cui ci troviamo, i fulmini si comportano come dei trasmettitori emettendo onde radio quando attraversano il cielo – commenta Shannon Brown, del ...

Astronomia - arriva scoperta da liceali in alternanza scuola-lavoro : Roma, 23 mag. , askanews, Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto alternanza scuola-lavoro, e realizzano scoperte di livello internazionale. È il caso di sei studentesse e studenti del ...

Una grande scoperta di Astronomia vintage : Analizzando dati raccolti 20 anni fa sono state trovate nuove prove sull'esistenza degli enormi getti d'acqua su Europa, una delle lune di Giove: un ottimo candidato per ospitare vita extraterrestre The post Una grande scoperta di astronomia vintage appeared first on Il Post.

Astronomia : scoperta per la prima volta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno : Per la prima volta è stata scoperta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno: la ricerca è stata pubblicata su Nature, e condotta da ricercatori dell’Università di Exeter, guidati da da Jessica Spake. La massiccia presenta di elio è stata rilevata grazie a una nuova tecnica che si basa sulla radiazione infrarossa. Gli esperti, grazie al telescopio Hubble, hanno studiato il pianeta “WASP-107b“, che ha le dimensioni ...