Astronomia | ecco la prima immagine confermata di un pianeta appena nato | catturata dal

(Di lunedì 2 luglio 2018) Alcuni astronomi, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, Germania, hanno catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana PDS 70. Usando lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato larilevazione robusta di un giovane, chiamato PDS 70b, che si sta tracciando un cammino nel materiale stesso da cui si formano i pianeti, intorno alla giovane stella 1. Lo strumento SPHERE ha anche permesso di misurare la luminosità dela diverse lunghezze d’onda, in modo da poterne derivare alcune proprietà dell’atmosfera. L’a colori mostra il cielo intorno alla debole stella nana PDS 70 di colore aranciato (al centro ...