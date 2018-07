blogo

: Ascolti tv domenica 1 luglio 2018 - tvblogit : Ascolti tv domenica 1 luglio 2018 - antoniogenna : #TVUSA La settimana sui canali cavo #394 – Bilancio #ascolti telefilm da domenica 24 a sabato 30 giugno 2018: sale… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone, quarta puntata in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Lei è la mia ossessione ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Croazia - Danimarca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Balalaika - Verso la finale .000, %. Su Italia 1 Il film Twilight ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Il meglio de Non è l'Arena ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Tv8 GP F1 Austriaè stata visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Camionisti in trattoria ha registrato .000 telespettatori, ...