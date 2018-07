Ascanio Celestini | “Io buonista? No siete voi che stare diventando fascisti Finiremo per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018)saluta l’inizio della 13/a edizione del Festival Internazionale di Poesia La punta della lingua, da oggi, 2 luglio, all’8 luglio, ad Ancona e nel Parco del Conero, che ricorderà lo scrittore e poeta Luigi Di Ruscio. “Spero che questo messaggio arrivi e che arrivi in tempo – ha sottolineato l’attore teatrale e drammaturgo italiano, già ospite della rassegna poetica nel 2011 -. Sono felice, molto felice che si parli di Luigi Di Ruscio, grande scrittore, grande poeta, comunista, in un Paese, il nostro, nel qualeper rimpiangere i Democristiani, almeno quelli non mafiosi, non camorristi, quelli non troppo malavitosi”. “Un Paese – ha proseguito – nel quale tutti, ma proprio tutti stannosovranisti, leghisti,insomma, anzi, orgogliosamente, menefreghisti, cattivi proprio, gentaglia. E se tu cerchi di non essere ...