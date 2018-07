Arti Vive Festival con John Cale e Motta

TEMPTATION ISLAND 2018 / MArtina Sebastiani e Gianpaolo Quarta : convivenza o addio? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: il messaggio pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia conferma il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Milano. Casa degli Artisti : 1.200 metri quadrati tornano a vivere di arte : La “Casa degli artisti” di Milano torna ad essere centro vitale dell’arte e della cultura. Il restauro dell’edificio è concluso e

Salute - viaggi & prevenzione : i consigli per pArtire preparati e vivere al meglio le vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

La necessità dei pArtiti di reinventarsi per sopravvivere al populismo : La crisi degli ultimi 90 giorni ha mostrato il dominio di M5S e Lega e gli altri si devono adeguare. Così da destra a sinistra i partiti cercano nuove forme e pratiche per non sparire

GuardArti mi fa vivere : «Spesso seguo chi mi sta davanti. Non potrei sopravvivere qui se non camminassi. Non potrei stare per ventiquattr’ore in questo appartamento. Esco e guardo gli esseri umani». Greta Garbo, dalla rivista People, 30 aprile 1990 Greta Garbo nacque a Stoccolma The post Guardarti mi fa vivere appeared first on Il Post.

“Vive con lei”. Bomba delle bombe : con chi condivide la casa Stefano De MArtino. Fantastico : La sua carriera è iniziata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e, sempre nella scuola di Amici, è decollata: Stefano De Martino, grazie al suo talento, è infatti stato scelto da Maria come professionista della categoria danza. Un ballerino eccellente, nulla da dire, e infatti nell’edizione di quest’anno si sente parecchio la sua mancanza. Ma perché Stefano non è tra i ballerini del talent quest’anno? Beh, ovvio, perché per alcuni è stato ...

Lutto a “Vivere” : è morto il ‘cattivo’. Tv e cinema piangono la scomparsa di un grande attore il cui volto e la cui voce resteranno sempre impressi nelle nostri menti. Nessun funerale cattolico per lui : la sua dipArtita verrà onorata “così” : Lutto nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre. A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, ...

Mara Venier - dimagrimento choc. Sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e pare che - per ricominciare - abbia deciso di pArtire da una dieta rigidissima. Ha perso tantissimi chili - così… : Dopo anni di assenza dalla Rai e il passaggio a Mediaset, Ma Venier “torna a casa”. Era da un po’ che si vociferava che sarebbe tornata a condurre Domenica In (dopo il flop delle sorelle Parodi). Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale. Su Instagram la Venier ha pubblicato un video di quando conduceva la trasmissione domenicale. Immediato è arrivato il commento di un utente: “E tanto avrai da dire nella prossima edizione… Bentornata a casa ...

Creato il primo embrione totalmente Artificiale - in futuro esseri viventi da laboratorio : Era impossibile da immaginare solo 20 anni fa, ma il primo embrione completamente artificiale è una realtà. E' di topo ed è artificiale perché non è stato ottenuto a partire dall'unione di un ovocita ...

Tanto Piero - Caravaggio e poco '900 : tutti i maestri degli Artisti italiani viventi : Cosa c'è dietro l'arte contemporanea? Domanda troppo vasta, la riformulo: cosa c'è dietro l'odierna pittura italiana? Quali sono i riferimenti artistici, filosofici, musicali, letterari, degli artisti ...

Telecom Italia - l’uomo di Bollorè entra in cda ma Vivendi perde la pArtita sul collegio sindacale : Mentre Vincent Bolloré affronta a Nanterre i guai giudiziari del suo gruppo, a Milano incassa una magra consolazione in Telecom Italia con l’ok al bilancio 2017 e la nomina del manager di fiducia Amos Genish ai vertici dell’ex monopolista. Una notizia che arriva proprio mentre Mediaset festeggia il ritorno all’utile. Tre storie, quella di Vivendi, di Telecom e di Mediaset, unite da un unico filo rosso: la guerra per il ...

Le pArtite italiane di Vincent Bollorè tra Mediobanca e Vivendi : Secondo azionista Mediobanca per un'incollatura, primo socio Tim tramite Vivendi - di questi giorni la battaglia col fondo Usa Elliott Management -, secondo azionista Mediaset alle spalle Fininvest, Vincent Bolloré spunta nelle cronache finanziarie italiane al cambio del Millennio nelle vicende della 'Galassià Mediobanca-Generali. Sotto l'ala dell'ex presidente della compagnia triestina Antoine Bernheim, protettore delle sue prime ...