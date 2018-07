Appendino | Giochi green e debito zero

tuttosport

(Di lunedì 2 luglio 2018) ANSA, - TORINO, 2 LUG - "Non prevediamo di costruire nulla ex novo e non vogliamo fare": sono i principi della candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 illustrati al Consiglio ...