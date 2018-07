Appello per un Cern della A I in Europa

L'Appello di Moavero ai Paesi Ue per aprire i porti ed evitare di trattare nave per nave : "Il diritto internazionale impone di condurre i salvati in mare in 'porti sicuri', non necessariamente in quelli 'piu' vicini', a meno che non ci siano emergenze". Lo ricorda ai partner europei il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Se gli Stati Ue aprissero volontariamente i porti di accoglienza - ricorda, intervistato da La Stampa - sarebbe una svolta per gestire meglio le ...

GAIA PERASSO E GAIA FIORENTINI - 17ENNI SCOMPARSE NEL FERMANO/ Appello in tv : "Fateci sapere che state bene" : Due 17ENNI SCOMPARSE nel FERMANO: ultime notizie, due ragazze di Fidenza sono svanite nel nulla, attivato il protocollo nazionale per cercarle.

OSSA UMANE A PORTO RECANATI : “SONO DI CAMEYI”/ Ultime notizie : l'Appello del procuratore per le indagini : PORTO RECANATI, trovate OSSA UMANE: “SONO di CAMEYI”. Ultime notizie sul pozzo degli orrori all'Hotel House: i risultati degli esami di laboratorio effettuati dal medico legale(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:13:00 GMT)

Val d’Aosta - Appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 : Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 Di lui si sa che era alto un metro e 65 e aveva circa 30 anni. Non solo: era miope, benestante e le sue iniziali erano “M.M.” Continua a leggere L'articolo Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 proviene da NewsGo.

Val d'Aosta - Appello della polizia su Fb per riconoscere sciatore morto sul ghiacciaio 60 anni fa : I resti erano stati recuperati nel 2005 in Valtournenche. Nonostante anni di indagini non è ancora possibile identificarli

Poveri e Istat. Il governo della percezione e la fuffa non percepita. Adesioni all'Appello anti sovranista : In più dopo tanto moralismo ai tempi di Mani pulite il sistema di potere ereditato dal Pci, in primis proprio a Siena, era putrido, dalle banche all'economia di ogni pezzo della città. Adesso è da ...

Credito cooperativo - Appello a non bloccare riforma dal 1° gennaio 2019 : Il sistema delle BCC e casse rurali - si fa presente - coinvolge 270 banche locali, 1,3 milioni di soci e quote rilevanti per il finanziamento all'economia reale, alle famiglie ed alle imprese.

Veneto : Donazzan - da Consiglio sorveglianza Wanbao- Acc Appello per 93 esuberi (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Senza la determinazione e il coraggio del sen. Maurizio Castro, attuale commissario straordinario – afferma l’assessore - non avremmo avuto questo importantissimo risultato, che ci rinsalda nella fiducia nella giustizia e nella convinzione che le ragioni dei lavoratori e