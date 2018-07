Antonello Venditti a Roma festeggia Sotto il Segno dei Pesci al Palalottomatica | prezzi

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ Terza puntata - ospiti e diretta : standing ovation per Antonello Venditti : Cavalli di battaglia, anticipazioni e ospiti Terza puntata 16 giugno: sul palco con Gigi Proietti, ci saranno Nino Frassica, Serena autieri, Gabriele Cirilli, Bonolis e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Antonello VENDITTI/ Lettera a Pino Daniele : "Se solo quella notte maledetta io e Renato Zero..." (Pino è) : ANTONELLO VENDITTI: il cantante romano scrive una Lettera a Pino Daniele e torna alla notte che se l'è portato via. Un rimpianto determinato da un'amicizia fraterna (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Antonello Venditti/ Dai banchi del liceo romano al palco di Verona (Wind Music Awards 2018) : Antonello Venditti, un pensiero rivolto a Pino Daniele. Il cantautore romano è nei cuori di tutti tra gli immortali della Musica italiana. Cosa canterà stasera? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:30:00 GMT)

La lettera di Antonello Venditti : «Caro Pino - ci vorrebbe un amico e tu per me lo eri» : Caro Pino, ci vorrebbe un amico, e noi lo siamo stati, per questo poi non abbiamo suonato insieme, difendendo con pudore i nostri sentimenti, che venivano da lontano, dagli esordi, quando Roma e...

Antonello Venditti - ritorna in Sicilia : La suggestiva scalinata della Cattedrale di Noto ospiterà il 12 agosto il live “unplugged” di Antonello Venditti in cui il

Ermal Meta e Antonello Venditti incantano il pubblico con Che fantastica storia è la vita : video del duetto al Forum di Assago : Ermal Meta e Antonello Venditti al Forum di Assago incantano il pubblico di Milano con un duetto a sorpresa. Sabato 28 aprile il concerto sold out di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago, un unico evento che ha dato il via al Non Abbiamo Armi Tour, che nei prossimi mesi lo porterà in giro da nord a sud Italia, per presentare al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi. Per l'occasione e il debutto al Forum di Assago, il cantautore di ...

Ermal Meta scatena il Forum di Assago : ospiti Antonello Venditti - Elisa e Moro : Ermal Meta sta avendo un grande successo e sono sempre di più le persone che apprezzano la sua musica. Il cantante albanese ieri era assente durante il serale di Amici 17 perché decisamente impegnato. Meta infatti ha tenuto un bellissimo concerto al Forum di Assago a cui si stava preparando da mesi. Un concerto importante che dà il via al tour Non abbiamo armi, in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Un album apprezzato da tutti, anche ...