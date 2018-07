Antonello | “Icardi? Presto parleremo del rinnovo”

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Il rinnovo di Icardi? Mauro è il capitano dell’Inter, c’è un contratto in essere e c’è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo. Ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada e speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti”. Lo ha detto l’ad dell’Inter, Alessandroa ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Offerte indecenti per Icardi? Ad oggi nessuna”, ha aggiunto. (AdnKronos)L'articolo: “Icardi?del rinnovo” CalcioWeb.