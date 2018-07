Ansia per Gaia e Gaia | le amiche scomparse dopo una lite con i genitori

Spettacolo - malore cardiaco e ricovero per Toto Cutugno : fan in Ansia : Toto Cutugno spaventa i suoi fan, malore cardiaco per il noto cantante costretto ad annullare alcune tappe del suo tour Toto Cutugno tiene col fiato sospeso i propri fan. Eric Vanbrabant, assessore alla cultura del paesino belga dove si sarebbe dovuto esibire Toto Cutugno, ha parlato di ‘”malore cardiaco” per il cantante, il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi. Le condizioni del cantante, secondo le ...

SIMONA VENTURA - Ansia per FIGLIO NICCOLÒ BETTARINI ACCOLTELLATO/ Commenti choc sui social : “Fai la mamma” : SIMONA VENTURA in ANSIA per il FIGLIO NICCOLÒ BETTARINI ACCOLTELLATO a Milano: ultime notizie, "non rischia la vita" il primo commento di Super Simo. Rapporto strettissimo dopo separazione(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Stress e Ansia : un aiuto dalla musica - l’arpa per la terapia : Il suono melodioso dell’arpa può aiutare a combattere lo Stress e l’ansia: Sira Sebastianelli, psicologa-psicoterapeuta e arpista, coniuga la terapia psicologica con il suono dello strumento per evocare sensazioni e riflessioni all’interno di conversazioni musicali. “Con il suono dell’arpa si possono condurre terapie individuali o di gruppo e dolcemente accompagnare nei luoghi profondi della psiche, ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay in Ansia per Cavani : problema al polpaccio : stato il grande protagonista del successo dell'Uruguay sul Portogallo negli ottavi di finale del Mondiale: due gol, belli almeno quanto 'pesanti', Edinson Cavani è stato il trascinatore della sua ...

Napoli - Ansia Ghoulam per il ginocchio : si cura negli Usa - club irritato : L'esterno sinistro algerino si trova in vacanza negli Stati Uniti, a Miami, e si è affidato a un preparatore della Nba

Ansia per la regina Elisabetta : «È giù di corda» - annullata la partecipazione a un evento : Ansia per le condizioni di salute della regina Elisabetta che non parteciperà all'evento pubblico previsto stamani a Londra nella Cattedrale di St Paul. Lo ha annunciato Buckingham Palace,...

Ciclismo su pista - Germania in Ansia : bruttissimo incidente per la pluricampionessa Vogel : Grande ansia e preoccupazione in Germania per le condizioni della pluricampionessa di Ciclismo su pista, Kristina Vogel, rimasta vittima di un brutto incidente mentre si stava allenando sulla pista di ...

Ansia in aereo? Vale anche per il personale di bordo : 1 su 6 ha paura di volare : Essere un po’ nervosi in aereo è del tutto normale; non si vola ogni giorno e anche gli amanti dei viaggi e gli habitué dell’aria di solito provano un minimo di tensione durante le fasi di decollo o atterraggio, ancora di più quando c’è turbolenza. Ci sono poi molte persone realmente terrorizzate soltanto all’idea di salire su un aereo, e altre che ne farebbero volentieri a meno se non dovessero prenderlo per necessità. Non è così normale, ...

Thailandia : Ansia per ragazzi in grotta : ANSA, - BANGKOK, 26 GIU - Sono arrivate al quarto giorno le ricerche della squadra di 12 calciatori tra gli 11 e i 15 anni dispersi con il loro allenatore all'interno di una grotta nel nord della ...

Inghilterra in Ansia : problemi fisici per Dele Alli : Dele Alli alle prese con un guaio muscolare che potrebbe costringerlo al forfait nella prossima gara della sua Inghilterra ai Mondiali Allenamento a ranghi quasi completi per l’Inghilterra in vista del match di domenica contro Panama, unico assente il centrocampista del Tottenham, Dele Alli, alle prese con un problema muscolare alla coscia rimediato nella sfida contro la Tunisia. La presenza del giocatore 22enne resta in dubbio per la gara ...

Professori e studenti : gli statagemmi di ieri e di oggi per vincere l’Ansia della maturità : Gli esami sono iniziati. Quest’anno sono oltre 500.000 i candidati attesi al primo vero banco di prova della propria vita, che porta con sé il suo carico di timori, ansie e stress, ma anche di aspettative e sogni poiché segna, probabilmente oggi forse in maniera più simbolica che concreta, il passaggio all’età della responsabilità e l’ingresso nel mondo degli adulti. Per gli studenti di oggi e quelli di ieri passati ora dietro la cattedra, ...

Anxiety Helper : l’app contro Ansia e depressione - creata da 16enne scampata 7 volte al suicidio : E’ un dato allarmante quello che negli ultimi anni è emerso in molti paesi del mondo, in particolare gli USA, dove il suicidio è considerato tra le prime cause di morte tra i più giovani, una scelta drammatica che nasconde un malessere spesso difficile da comprendere e si traduce in patologie come la depressione, l’ansia e i disturbi alimentari. Seguire una terapia adeguata che riesca a portare alla luce la natura del problema è ...