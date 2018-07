Andres Manuel Lopez Obrador è il nuovo presidente del Messico

blogo

: RT @GeopoliticalCen: Andrés Manuel López Obrador, definito un “populista” di sinistra, è il nuovo Presidente messicano. Le elezioni sono st… - nikygiulia : RT @GeopoliticalCen: Andrés Manuel López Obrador, definito un “populista” di sinistra, è il nuovo Presidente messicano. Le elezioni sono st… - bx1ale_cia : RT @GeopoliticalCen: Andrés Manuel López Obrador, definito un “populista” di sinistra, è il nuovo Presidente messicano. Le elezioni sono st… - Sibiria_ : RT @GeopoliticalCen: Andrés Manuel López Obrador, definito un “populista” di sinistra, è il nuovo Presidente messicano. Le elezioni sono st… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ilha scelto. Il candidato della sinistraè il. Lo spoglio è ancora in corso e le percentuali definitive arriveranno più tardi - 50% delle preferenze dopo il 20% delle schede già conteggiate - ma il suo rivale Ricardo Anaya, candidato del Partito Azione Nazionale (PAN), ha riconosciuto la sconfitta subito dopo la chiusura dei seggi, senza neanche attendere i primi exit poll o i risultati provvisori., noto anche con l'acronimo AMLO, è stato il governatore di Città Deldal 2000 al 2005 e fino a poche settimane fa era ildel Movimento di Rigenerazione Nazionale, partito con cui si è candidato per queste elezioni generali che servono non soltanto per eleggere il, ma anche rinnovare il Parlamento del.Tra le prime dichiarazioni di AMLO dopo la vittoria c'è stato anche ...