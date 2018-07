Ancora un naufragio | decine di morti | Una vergogna

Migranti - Marina libica : “Naufragio di un gommone a est di Tripoli - a bordo c’erano 100 migranti”. Ricerche Ancora in corso : Naufragio di un gommone a est di Tripoli che trasportava circa 100 Migranti . Il portavoce della Marina libica , Ayob Amr Ghasem, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato le notizie riportate dalle emittenti Sky News Arabiya e Al Jazeera, comunicando inoltre che c’è stato “il salvataggio di 14 Migranti illegali”. Ghasem ha avvertito che si tratta di “informazioni preliminari” in quanto la motovedetta salpata ...

Migranti - la Diciotti Ancora al largo di Malta in attesa del porto sicuro. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Ci sono 42 persone, sopravvissute ad un naufragio , che hanno visto morire amici e familiari i cui corpi sono stati abbandonati in mare da chi li ha soccorsi, che dopo una settimana - il naufragio è ...

“Ancora un naufragio”. Dopo il caso Aquarius - torna la paura in mare : Giorni davvero complicati questi sul fronte dell’immigrazione, Dopo che il caso della nave Aquarius ha scatenato polemiche a non finire. La nave ha preso la strada della Spagna Dopo che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ordinato la chiusura dei porti di fronte agli oltre 600 immigrati rimasti bloccati in mare aperto, in attesa di conoscere il loro destino. Un’odissea dai notevoli strascichi, con il governo ...