Anche Sky Sport 24 cambia con il nuovo studio

The Generi - su Sky Atlantic la nuova serie di Maccio Capatonda (che finisce Anche ad X Factor - Video) : Al debutto su NOW TV avvenuto il mese scorso, non poteva seguire quello televisivo per la nuova serie tv di Maccio Capatonda. The Generi, infatti, va in onda da oggi, 2 luglio 2018, su Sky Atlantic, alle 22:50. Otto episodi in cui Capatonda (al secolo Marcello Macchia) non rende semplicemente omaggio ai Generi che hanno fatto grande il grande e piccolo schermo, ma si ritrova addirittura a viverli.Maccio interpreta Gianfelice Spagnagatti, 40enne ...

Sky Sport F1 HD (Anche in 4K) Gp Austria Diretta Esclusiva (28 Giugno - 1 Luglio 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. <p...

Operazione Husky : 75 anni dopo Anche Taormina tra i luoghi della memoria : ... promuovere iniziative dal grande valore storico-culturale ed al tempo stesso creare eventi in grado di alimentare economia e turismo di settore. Ed una regione come la Sicilia " conclude Barbagallo ...

Inter - Sky Sport ipotizza la formazione nerazzurra per il 2018/19 : c'è Anche Malcom : L'Inter si posiziona fra le squadre italiane più attive nell'attuale sessione di Calciomercato. L'attenzione del club di Milano è principalmente rivolta agli acquisti, ma non verranno tralasciate le cessioni, cosi da non avere problemi con il Fair Play Finanziario. La societa' deve 'accontentare' Luciano Spalletti, che per la prossima stagione vuole un team capace di lottare su più fronti, ovviamente su tutte la Champions League. Fino ad oggi, ...

Jean Alesi a Sky Sport F1 HD : 'Io come Leclerc - lo vedo in Ferrari. Rossa forte Anche in Francia' : Jean Alesi ospite di Paddock Live al termine delle prove libere del venerdì in Francia. Dalla Ferrari al futuro di Leclerc, passando per le caratteristiche del circuito Paul Ricard : questi i temi ...

Sky Sport F1 HD (Anche in 4K) Gp Francia Diretta Esclusiva (21 - 24 Giugno 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : in semifinale Anche Giovanni De Gennaro e Marcello Beda : Dopo le prime eliminatorie del mattino, si completano nel pomeriggio le gare della prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, scattate oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile centrano la semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre va fuori Christian De Dionigi. Eliminate anche Elena Borghi e Chiara Sabattini nel C1 femminile. Nel K1 maschile avanzano alle semifinali Giovanni De Gennaro, che ...

Dazi - entrano in vigore le misure di ritorsione contro gli Usa. Colpiti Anche jeans e whisky : Scattano i Dazi della Ue sui prodotti americani. entrano in vigore il 22 giugno le misure di ritorsione decise dalla Commissione europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio. Sarà colpito un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti, tra cui jeans e whiskey, per un valore di 2,8 miliardi euro. A scatenare la controffensiva europea le misure imposte ...

Skype sbarca Anche sui tablet Android : Fino ad ora l’applicazione ufficiale di Skype per Android è stata compatibile soltanto con gli smartphone rappresentando una grande limitazione per uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo. Con un nuovo aggiornamento rilasciato sul Google Play Store per Skype Preview e numerato 8.24.74.4, Microsoft ha finalmente introdotto il supporto anche per i tablet con a bordo il sistema operativo di Mountain View. L’interfaccia ...

Sky Sport MotoGP HD Gp Catalunya Diretta (14 - 17 Giugno 2018) [Anche su TV8] : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la F...

Diritti Tv - la Serie A su Sky Anche per il triennio 2018-2021 : 266 partite in esclusiva a stagione : Ogni stagione 266 partite in diretta esclusiva, 7 su 10 per ogni giornata sono su Sky. Per la prima volta la Serie A di Sky sarà su diverse piattaforme, non soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Grazie a Sky Q le partite anche in 4K HDR. E con la nuova Champions League, l’Europa League e la Premier League una straordinaria offerta di calcio--La Serie A sarà su Sky anche per il triennio 2018/2021. Sky annuncia ...

