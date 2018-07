“Amore | ti ho ordinato la cena” Un gesto carino | ma poi tra loro finisce malissimo Ecco

caffeinamagazine

: “io ho ordinato un vodka lemon te amore?” leone vomita “ecco il vomito,ecco” @Fedez ti amo AHAHAHAH - xpeindremoi : “io ho ordinato un vodka lemon te amore?” leone vomita “ecco il vomito,ecco” @Fedez ti amo AHAHAHAH - bvlackrose : 'io ho ordinato un vodka lemon tu cosa hai preso amore?' *Leo vomita* 'ecco il vomito' QUANTO LI AMOOOOOOOO - LucyAnna102 : L Amore crea uno stato di sospensione in cui Tempo e Spazio perdono di significato...porta fuori dal luogo dove si… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Difficile credere che sia successo davvero e infatti anche lei, Kayla, protagonista di questa storia già diventata virale, stentava a farlo. Poi, dopo aver verificato che quello che era accaduto era vero, ha raccontato tutto su Twitter e il suo post è diventato virale. Voleva fare un, dimostrare al suo fidanzato che era nei suoi pensieri, e invece si è ritrovata single: ha scoperto che lui la tradiva. Ma stavolta non c’entrano foto con strani indizi o social network in generale: Kayla deve ringraziare un fattorino se è riuscita a sapere quello che altrimenti difficilmente avrebbe scoperto perché la sua era la classica storia a distanza. Ma partiamo dal principio. Come riporta l’Huffington Post, Kayla Speer, 23enne originaria di West Burlington, in Iowa, Stati Uniti, avevaun panino per il fidanzato, il quale abitava a più di tre ore di lei: un ...