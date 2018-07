Altro naufragio | «114 dispersi» La pressione dei trafficanti in Libia | 50 mila pronti a

Migranti - un Altro naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : «Ci sono 63 dispersi» : La segnalazione da parte dell’Unhcr, L’agenzia dei rifugiati dell’Onu . In 40 tratte in salvo dalla Guardia Costiera a Zuara

Migranti - Altro naufragio al largo della Libia - 63 dispersi in mare : “Ci sono morti” : Ancora una tragedia in mare al largo della Libia: un barcone si è ribaltato e 63 Migranti risultano dispersi. Secondo quanto riporta la Marina libica ci sono sicuramente morti. sono 41 le persone portate in salvo in seguito al naufragio, secondo quanto riportato dall'Unhcr. In giornata soccorsi in mare altri 220 Migranti.Continua a leggere