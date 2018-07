Altri rumors sul Samsung Galaxy X | display pieghevole per due terzi

optimaitalia

: Altri rumors sul #SamsungGalaxyX: display pieghevole per due terzi - OptiMagazine : Altri rumors sul #SamsungGalaxyX: display pieghevole per due terzi - zazoomblog : iPhone 2018 le differenze tra il modello low cost e gli altri due? Rumors caratteristiche prezzi e data uscita -… - infoitestero : iPhone 2018, cosa cambia tra il modello low cost e gli altri due? - Rumors caratteristiche, prezzi e data uscita -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Aspettavate notizie sulX? Eccovi accontentati. Direttamente dalle pagine di SamMobile, noto punto di riferimento per quel che riguarda le vicende relative ai prodotti del colosso sudcoreano, si legge che il primo dispositivo flessibile del brand asiatico verrà realizzato in un milione di unità per la fine del 2018, per poi essere presentato al MWC 2019 di Barcellona (cosa che costringerà, almeno stando a quanto si intuisce, l'OEM ad anticipare il lancio delS10 ai primi di gennaio, in concomitanza al CES 2019 di Las Vegas).Il terminale monterà unOLED da 7 pollici, che potrà però flettersi solo per duedella sua superficie (la restante parte risulterebbe sempre visibile per permettere la consultazione costante di data, orario, notifiche, percentuale della batteria, possibilità di rispondere ad una chiamata ed altro, evitando così ...