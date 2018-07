Alleanza tra Mariotti e Damen | i due cantieri puntano sulle crociere

Alleanza Carrefour-Tesco per super centrale acquisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alimenti : SOS Made in Italy dall’Alleanza tra Tesco e Carrefour : “L’etichetta nutrizionale a semaforo sugli Alimenti adottata dalla grande distribuzione commerciale in Gran Bretagna e in Francia boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)“. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sui rischi dell’alleanza franco-inglese annunciata dal distributore francese Carrefour e la maggiore catena di supermercati del Regno Unito, Tesco, per una partnership strategica ...

Eni : rinnova Alleanza strategica con Politecnico Milano : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Eni e il Politecnico di Milano rinnovano l’accordo quadro nella ricerca scientifica, basato sulle nuove direttive strategiche della compagnia: innovazione e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, della digitalizzazione e della transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio ...

Tesco-Carrefour - annunciata Alleanza strategica tra le due catene : MILANO - Tesco e Carrefour uniti nel carrelo. I due giganti del commercio al dettaglio hanno annunciato l'intenzione di stringere un'alleanza strategica di lungo termine. L'intesa, si legge in una ...

Alleanza tra Ungheria e Regno Unito : prima sorpresa post-Brexit? : ... 'Se non si riuscisse a trovare un'intesa con un Paese che rappresenta il 14 % dell'economia europea si creerebbe una situazione davvero devastante per l'Unione'. Secondo i media britannici, ...

UniCredit rafforza l'Alleanza strategica con Kepler Cheuvreux : Teleborsa, - UniCredit investe in Kepler Cheuvreux . La banca , rappresentata da UniCredit Bank AG, ha annunciato che, dopo una partnership vincente nell'area Equity Capital Markets , ECM, che dura ...

Sidoli : 'Il Movimento Animalista è troppo a destra : nasce l'Alleanza Popolare Ecologista' : Nelle scorse ore BlastingNews ha intervistato in esclusiva il noto attivista ambientalista e per i diritti degli animali Rinaldo Sidoli, il quale annuncia in esclusiva alla nostra testata la scelta di lasciare il Movimento Animalista per dare vita a una nuova formazione Politica. Ricordiamo che Rinaldo Sidoli è stato co-fondatore dei Giovani Verdi, il Movimento giovanile della Federazione dei Verdi. Ha ricoperto il ruolo di dirigente nazionale ...

La Lega conferma : “la nostra Alleanza è quella di centrodestra” : La Lega di Matteo Salvini è inarrestabile. Ha travolto le roccaforti rosse in Toscana. “Un dato clamoroso, che supera aspettative

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di centrodestra - ma Forza Italia deve capire una cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Volkswagen - chiusa Alleanza strategica con Ford : Teleborsa, - Accordo in vista tra i due colossi dell'auto Ford e Volkswagen. L'annuncio è stato dato dalla società tedesca, che ha dichiarato di aver finalizzato un accordo per stipulare un'alleanza ...

Ford e Volkswagen - In vista una nuova Alleanza strategica : Il gruppo Volkswagen e la Ford Motor Company hanno annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa per creare un'alleanza strategica per rendere più forti e competitivi i marchi dei due gruppi. Le due aziende hanno iniziato a esplorare possibili collaborazioni che potrebbero portare alla realizzazione di progetti condivisi ma, per il momento, non sono previsti accordi economici né compartecipazioni finanziarie.Si parte dai veicoli commerciali. ...