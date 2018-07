Alleanza Tesco-Carrefour su acquisti

Alimenti : SOS Made in Italy dall’Alleanza tra Tesco e Carrefour : “L’etichetta nutrizionale a semaforo sugli Alimenti adottata dalla grande distribuzione commerciale in Gran Bretagna e in Francia boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)“. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sui rischi dell’alleanza franco-inglese annunciata dal distributore francese Carrefour e la maggiore catena di supermercati del Regno Unito, Tesco, per una partnership strategica ...