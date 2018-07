Allarme listeria nel vitello tonnato Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo

Allarme listeria - ministero ritira vitello tonnato : pericolo per le donne in gravidanza : Il ministero della Salute ha ritirato un lotto d vitello tonnato Il Ceppo dopo aver riscontrato la presenza di listeria, batterio che può essere molto pericoloso soprattutto per le donne incinta.Continua a leggere

Allarme listeria - Ministero richiama lotto di Ciauscolo di Visso : l Ministero della salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto del salame spalmabile per la presenza di Listeria monocytogenes in 25. Il batterio in questione può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte ed è responsabile della Listeriosi.Continua a leggere

Formaggio : Allarme listeria nel Brillat Savarin le Vignelait : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...