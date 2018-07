Allarme listeria | ministero ritira vitello tonnato | pericolo per le donne in gravidanza

Allarme listeria - Ministero richiama lotto di Ciauscolo di Visso : l Ministero della salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto del salame spalmabile per la presenza di Listeria monocytogenes in 25. Il batterio in questione può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte ed è responsabile della Listeriosi.Continua a leggere