Alla fine Torino ha deciso di candidarsi a ospitare le Olimpiadi invernali

Scopre che il marito la tradisce : 24enne gli taglia il pene e lo getta dAlla finestra : Karuna Sanusan ha svegliato il marito Siripan nel sonno prima di aggredirlo con una lama da 30 centimetri nella loro casa vicino Bangkok. L'uomo, 40enne, lo tradito con "diverse donne". Ora è ricoverato in ospedale: i medici gli hanno spiegato che non potrà riutilizzare il suo organo sessuale.Continua a leggere

MotoGP - GP Olanda 2018 : succede di tutto - ma Alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°) : Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul ...

Moto3 Assen - brinda Martin; Bezzecchi cade Alla fine e gli cede la vetta : Vittoria e primato in classifica, dopo aver conquistato la pole sabato: per Jorge Martin è stato il GP perfetto. Partito da favorito, lo spagnolo del team Gresini ha confermato la sua superiorità, ma ...

Quicken Loans National - Molinari show : è in testa a un giro dAlla fine : L'Open di Francia in esclusiva e in alta definizione su Sky: domenica 1 luglio dalle ore 13.30 , Sky Sport 3 HD, TUTTI I VIDEO DI GOLF Guarda tutti i video

Alla fine la nave di Open Arms sbarcherà a Barcellona : Sarà Barcellona ad accogliere la nave della Ong Open Arms con 59 migranti a bordo: il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha autorizzato l'attracco accogliendo l'offerta della sindaca della città catalana, Ada Colau, che aveva detto di non volersi rendere complice "delle politiche della morte di Matteo Salvini". Barcelona está preparada para recibir al ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri dAlla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

Tigre vs anatra - il pranzo sembra servito su un piatto d’oro ma… chi vincerà Alla fine - la forza bruta o l’astuzia? : Una Tigre ha puntato un’anatra che sguazza all’interno di uno stagno. Il grosso mammifero si avvicina di soppiatto al pennuto, pronto a sferrare l’attacco. Ma il volatile, accortosi della minaccia, farà ricorso alla furbizia (e agli elementi della natura a disposizione) per scappare e farsi beffe della predatrice. L'articolo Tigre vs anatra, il pranzo sembra servito su un piatto d’oro ma… chi vincerà alla fine, la ...

Nessun lieto fine per Oumoh : la piccola migrante è stata abbandonata di nuovo dAlla mamma : La bimba di 5 anni, originaria della Costa d’Avoria, nel marzo del 2017 aveva ritrovato la madre dopo cinque mesi. Le immagini avevano fatto il giro del web. Ma un anno dopo la donna è sparita ancora. “Si è trasferita, non sappiamo dove” ha detto il presidente del tribunale dei minori Francesco Micela.Continua a leggere

L'annuncio del governo : porti chiusi alle Ong fino Alla fine dell'estate : Un attacco che arriva dopo quello scagliato da Salvini in mattinata: 'Le Ong fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma - come dicono i militari italiani e libici - aiutano gli scafisti'.

GENOVA - Anche il 'bagno' di folla Alla Fiera di San Pietro nel fine settimana genovese : Termina venerdì 29 giugno Fuori Formato , dopo quattro giornate con tredici spettacoli e venti film gratuiti per apprezzare una selezione di performance da Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. ...

La Germania dovrà pagare l'albergo fino Alla fine dei mondiali 2018 : La clamorosa eliminazione ai gironi per mano della Corea del Sud costerà cara alla Germania, in tutti i sensi. I tedeschi dovranno infatti pagare il conto dell'albergo che li ospitava in Russia fino alla fine dei mondiali, nonostante i ragazzi di Loew siano già tornati a casa.Una beffa propiziata dall'arroganza della nazionale tedesca. I campioni del mondo in carica erano sicuri di poter bissare il titolo conquistato nel 2014, a ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Conte : «L’Italia non è più sola» - Il video Macron : così non va. Ma Alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»