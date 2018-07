Alimenti | SOS Made in Italy dall’alleanza tra Tesco e Carrefour

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) “L’etichetta nutrizionale a semaforo sugliadottata dalla grande distribuzione commerciale in Gran Bretagna e in Francia boccia ingiustamente quasi l’85% in valore delina denominazione di origine (Dop)“. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sui rischi dell’alleanza franco-inglese annunciata dal distributore francesee la maggiore catena di supermercati del Regno Unito,, per una partnership strategica sugli acquisti congiunti di prodotti per i propri marchi (private label). “L’alleanza non solo aumenta pericolosamente lo squilibrio di potere contrattuale tra pochi grandi gruppi della grande distribuzione commerciale e le imprese agricole, ma rischia di consolidare in Europa un sistema di etichettatura, fuorviante discriminatorio e incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dietasani e naturali che da secoli sono ...