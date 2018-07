Algeria | Tunisia e Libia rifiutano di ospitare centri per emigranti

Libia - Algeria e Tunisia : le tre rotte della frontiera Sud che preoccupano l'Italia : Il problema dei problemi si chiama frontiere esterne. Che poi si traducono in rotte: quella libica, quella tunisina e ora anche quella - meno conosciuta al momento ma che alla Farnesina, come al Viminale, monitorano con crescente attenzione – algerina.Tre rotte per tre Paesi che, ognuno con la sua specificità, presentano segni preoccupanti di crisi: politica, sociale, istituzionale. Si emigra per disperazione, ma anche per protesta. ...