Alessia Morani | il delirio su Matteo Salvini | ' Le ragazze della 4x100? Poveretto | come

Alessia Morani - l'ultimo delirio della piddina : 'Immigrazione - il governo non ha ottenuto niente di niente' : Ancora una volta...non ha capito nulla. Lei è Alessia Morani , la piddina che punta il dito contro il governo affermando che non ha ottenuto ' niente ma proprio niente ' sui migranti. Come se chiudere ...