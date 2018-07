Al via i laboratori estivi alla scoperta delle donne nella scienza

Strage via D'Amelio - "più grande depistaggio della storia"/ Borsellino Quater e finti collaboratori giustizia : Paolo Borsellino, Strage di via D'Amelio: "Il più grande depistaggio della storia". Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia.

Strage via D’Amelio - “più grande depistaggio della storia”/ Borsellino Quater e finti collaboratori giustizia : Strage di via D’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Industria 4.0 : al via laboratorio ENEA di componenti hi-tech per aerei - motori e protesi medicali : Produrre futuri ‘inchiostri’ per la stampa 3D di componenti hi-tech per aerei, parti di motore per automobili e, in prospettiva, protesi medicali. Sono questi i principali settori del laboratorio ENEA sui materiali avanzati MAIA, che conta su un finanziamento di circa 4 milioni di euro della Regione Lazio. Il laboratorio “Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta” – da qui l’acronimo MAIA – nascerà nel Centro Ricerche ENEA di Casaccia a ...

Valencia - viaggio nel laboratorio dove nascono i bambini : In un appartamento al primo piano di un palazzo elegante con piscina, nel centro di Valencia, arrivano telefonate da tutto il mondo. Chiamano le donne, ma anche gli uomini: coppie che vogliono un figlio, e che non riescono ad averlo. Settecento, ottocento, mille chiamate al giorno: è il contact center dell’Ivi, Istituto Valenciano de Infertilidad, una istituzione medica che conta più di 70 cliniche per la riproduzione assistita, tra Spagna, ...

Tornano le "magliette gialle" - al via le iscrizioni ai laboratori : Il progetto è sostenuto dai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, realizzato con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, del mondo dell'...

Laboratori Gran Sasso - anonimo invia relazione adeguamento rete acquifera ad associazion : Teramo - Lunedì 4 giugno, alle ore 21, la cassetta di posta elettronica dell’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, insieme a quelle di altri organismi, ha ricevuto da un indirizzo sconosciuto una relazione denominata “Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN – Affidamento di incarico professionale finalizzato allo studio ed alla definizione delle possibili soluzioni alternative volte alla razionale captazione e ...

COMUNE ROVERETO E CONFCOMMERCIO ROVERETO-VALLAGARINA * CON L'alto patrocinio del parlamento europeo al via DA oggi 'Laboratorio su ... : ... direttore del Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e ROVERETO Sport, rigenerazione economica e sociale nel contesto urbano di Paolo Pretti, direzione operativa di Trentino Sviluppo ore 15.

Al via domani il Festival LAIV action : fino al 29 maggio performance artistiche e laboratori : Martedì 22 e mercoledì 23 maggio due classi di studenti e cinque 'Ambasciatori' assisteranno agli spettacoli di LAIV action e produrranno delle 'instant critiche' che proporranno al pubblico del ...