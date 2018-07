Agguato al figlio di Ventura e Bettarini  Quattro arresti nella notte Foto - Video

corriere

(Di lunedì 2 luglio 2018) La lite alla discoteca Old Fashion. In questura due ultrà dell’Inter e due cittadini albanesi. Ricoverato Niccolò Bettarini,della presentatrice Tv e dell’ex calciatore Stefano: non è in pericolo di vita. «Ho difeso un amico» I genitori: è un miracolo