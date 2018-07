Aggressione a Niccolò Bettarini - quattro fermi nella notte - : Si tratta dei due ragazzi italiani e due albanesi indicati agli agenti dagli amici della vittima. Sono accusati di tentato omicidio. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini non è in pericolo ...

Aggressione a Niccolò Bettarini - 4 fermi : Milano 2 lug. (Adnkronos) – Quattro persone sono state fermate nella notte dalla polizia per il , il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato ieri all’alba vicino al locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e della Squadra mobile della Questura hanno sottoposto a fermo due giovani italiani di 24 e 29 anni e due cittadini di ...

Per l'Aggressione a Niccolò Bettarini sono state fermate 4 persone : Ci sono 4 ragazzi fermati per l'aggressione a Niccolò Bettarini a Milano. Sono due italiani di 24 e 29 anni e altrettanti albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Ne dà notizia il sito della Rai. Alcuni di loro hanno precedenti penali. "Li ho riconosciuti, tre di loro sembravano drogati, hanno 30-40 anni, uno aveva gli occhi azzurri. Spero che in galera ci stiano anni", aveva detto un amico di ...

