Aggredito figlio Simona Ventura a Milano | quattro fermi

Insegnante Aggredito da un padre : l'ira per la bocciatura del figlio : Insegnante aggredito. Hanno convocato i genitori di un alunno per comunicar loro della bocciatura del figlio, ma la comunicazione non ha sortito l'effetto desiderato, scatenando l'ira dei coniugi, che ...

"Suo figlio è bocciato" - Aggredito : 18.19 Nuova aggressione a un docente da parte dei genitori di un alunno. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in un istituto alla periferia di Roma. A quanto ricostruito, i genitori di un alunno hanno litigato con i docenti quando hanno saputo della bocciatura del figlio. Durante la lite un giovane professore di 23 anni, che stava intervenendo per difendere il preside insultato e minacciato, è stato colpito con un pugno. Portato in ospedale, ...

Napoli - il figlio viene Aggredito dai bulli : la madre posta le foto su Facebook : Napoli, il figlio viene aggredito dai bulli: la madre posta le foto su Facebook Lina Grimaldi ha descritto la brutta avventura del figlio come una storia, perché è successo a Scampia “ma poteva accadere ovunque” Continua a leggere L'articolo Napoli, il figlio viene aggredito dai bulli: la madre posta le foto su Facebook proviene da NewsGo.