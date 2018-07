Aeroporti | gli emiri di Dnata salgono al 70% di Airport Handling

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Milano, 2 lug. (AdnKronos) –, ovvero la Dubai National Air Transport Association, è salita al 70 per cento del capitale di, la società dei servizi dideglidi Malpensa e Linate. Il gruppo degli emirati arabi ha esercitato l’opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 40% del capitale di: Sea manterrà il 30%, “con la conferma di una governance che prevede la maggioranza qualificata in particolari materie, quali quelle del lavoro”, spiega la società che gestisce gli scali milanesi. Con questa operazione, “si dà completa e formale attuazione agli impegni assunti dal Governo italiano con la Commissione Europea concludendo la vicenda dei presunti aiuti di Stato di Sea”. L'articolo: glidial 70% disembra essere il primo ...