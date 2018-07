Accoltellamento Niccolò Bettarini | 4 fermi per tentato omicidio

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018)è stato accoltellato nella notte di ieri vicino al locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano La Polizia di Stato, nel corso della notte, ha fermato quattro persone per ildi, il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato ieri all’alba vicino al locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. In particolare gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e della Squadra mobile della Questura hanno sottoposto a fermo due giovani italiani di 24 e 29 anni e due cittadini di origine albanese, di 23 e 29 anni, “gravemente sospettati” dell’aggressione contro il 19enne, colpito con 11 coltellate al tronco e all’addome e ricoverato all’ospedale Niguarda – in prognosi riservata, ma non in gravi condizioni – in attesa di essere operato nei ...