Abbandona un cane in strada e il cucciolo muore | ripreso dalle telecamere

AIDAA : ecco come soccorrere un cane Abbandonato : “Arriva l’estate e come ogni anno, anche se in maniera minore rispetto agli scorsi anni, si ripresenta il problema dell’abbandono dei cani, pratica criminale, ma per fortuna molto ridotta rispetto agli anni scorsi anche grazie alla microchippatura obbligatoria che interessa tutti i cani di proprietà“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Il fenomeno degli abbandoni è comunque ancora diffuso ...

Roma - solo e Abbandonato - cane anziano azzannato alla Muratella. La triste storia di Santino : Ormai anziano e stanco, avrebbe trovato tra pochi giorni una nuova casa e una famiglia adottiva. Ma Santino, questo il nome del cane, la storia non è a lieto fine. Perchè lasciato solo, abbandonato ...

Macabra scoperta a Viareggio : in una valigia Abbandonata c’era il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere

Erice - lega il cane ad un palo della luce e lo Abbandona. Denunciato un uomo : Un uomo di circa 50 anni, ha abbandonato il suo cane di piccola taglia, legandolo ad un palo della luce con un piccolo guinzaglio, per poi andarsene via. E' accaduto ieri in Via dei Pescatori, nel ...

Abbandona cane sulla A26, rintracciato e denunciato

Trascurato e Abbandonato ai padroni - cane viene divorato vivo dai vermi. Le immagini choc : Van Huynh, 52 anni, e suo figlio, Hai, 22 anni, di Nottingham, in Regno Unito, sono riusciti ad evitare il carcere ma non potranno mai più tenere animali per il resto della loro vita. Le condizioni nelle quali sono stati trovati i loro tre cani (tutti quanti abbattuti) erano a dir poco sconvolgenti.Continua a leggere

Un cane morto Abbandonato in strada. Macabro ritrovamento a Castelvetrano : Un Macabro ritrovamento nelle campagne di Castelvetrano. Un cane di grossa taglia, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato in contrad Fontanelle, sul ciglio della strada, avvolto in dei ...