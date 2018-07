Abarth 124 rally sul podio | in Slovenia Nucita-Vozzo terzi assoluti nel Rally Zelezniki

Rally Syntium – In Repubblica Ceca l’Abarth 124 rally di Martin Radail : A Misano Adriatico la terza prova del Trofeo Abarth Selenia e dell’Italian F4 Championship powered by Abarth L’Abarth 124 rally, dopo le ultime due vittorie raccolte in Spagna e Francia, torna a correre alla ricerca dell’ennesimo successo stagionale. Il prossimo weekend in scena in Repubblica Ceca. La 124 rally del Team Agrotec Czech Abarth guidata da Martin Rada (CZE) e Jaroslav Jugas (CZE) correrà il rally Syntium, valido per ...

Rally – L’Abarth 124 trionfa in Spagna e Francia : L’Abarth 124 Rally aggiunge due nuove vittorie alla sua stagione già ricca di successi nei campionati Rally di Spagna e Francia In Spagna 4° posto nell’assoluto per la 124 Rally di Monarri (SPA) e Sanjuàn (SPA), vittoria in R-GT e leadership nella classifica 2 Ruote Motrici Nel Rallye des Vosges, in Francia, il francese Astier porta la 124 Rally alla vittoria nella R-GT e nella 2 Ruote Motrici, nell’assoluto è 11°. Successo di classe ...

Auto – L’Abarth 124 rally imprendibile su sterrato e asfalto : Nel Campionato rally in Romania ed in Italia nel rally dell’Isola d’Elba l’Abarth 124 rally si fa notare L’Abarth 124 rally, lo scorso fine settimana, ha confermato la sua competitività sia su terra che asfalto in due gare molto diverse. In Romania, sui duri sterrati del rally Aradului, Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) hanno conquistato il gradino più alto del podio nella classe R-GT piazzandosi inoltre undicesimi ...

Auto – L’Abarth 124 rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

L’Abarth 124 rally sempre più competitiva - ottimi piazzamenti nei rally di Francia e Repubblica Ceca : Nel rallye di Antibes, in Francia, secondo posto in R-GT del giovanissimo Nicolas Ciamin (FRA): ottimi piazzamenti anche in Repubblica Ceca L’Abarth 124 rally continua a crescere in termini di performance e affidabilità. I risultati dello scorso weekend confermano che l’auto dello Scorpione ha già raggiunto un ottimo livello prestazionale. In Francia, nel rallye di Antibes, il giovane Nicolas Ciamin (FRA) e il suo navigatore Thilbaut ...