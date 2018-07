A tutto Buffon | l’addio alla Juventus | il capitolo Nazionale ed il Psg

"17 anni di amici - lacrime - vittorie - delusioni. Porterò tutto con me". Buffon saluta la sua Juventus : Ultimo giorno alla Juventus per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto sui social. "17 anni in bianconero che ci concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità, tante, tantissime emozioni, non dimenticherò mai nulla. ...

Buffon-Psg - tutto pronto per l’annuncio : cifre da capogiro ed assalto alla Champions League! : Gigi Buffon si appresta a firmare un biennale con il Psg, accordo da urlo per il portiere che lascia la Juventus dopo numerosi successi Per l’annuncio di Gigi Buffon al Psg, mancano ormai solo pochi dettagli. Il portiere ex Juventus si appresta ad approdare alla corte di Tuchel, un affare davvero importante per i parigini che si accaparrano un uomo spogliatoio, un grande estremo difensore ed anche uno “sponsor” di primissimo ...

Mancini - primo allenamento con la nazionale/ “Buffon può essere convocato - per Balotelli dipende tutto da lui" : Mancini, primo allenamento con la nazionale e prima conferenza stampa: “Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:05:00 GMT)

Juventus-Verona - l’ultimo saluto di Buffon : la squadra di Allegri chiude con un successo ma tutto lo stadio è per Gigi [FOTO] : 1/38 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2018 Torino - (Italia) Sport ...

Juve - tutto lo Stadium per Buffon. E Chiellini viene incoronato capitano : Sarà una giornata lunga, una festa infinita e piena di emozioni, che prenderà il via alle 15 con il fischio d'inizio di Juventus-Verona in uno Stadium stracolmo e finirà a tarda notte in un locale del ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Lite con Benatia - Buffon chiarisce tutto : "Si cerca di destabilizzare l'ambiente" : "È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d'Achille come la Juventus. Si cerca così di destabilizzare un ambiente e minare le certezze e l'unione di un gruppo". Gigi Buffon torna sull'acceso confronto nello spogliatoio della Juve nell'immediato post-Napoli rivelato nelle scorse ore dagli organi di stampa italiani.Il chiarimento"Sicuramente - prosegue il numero ...

