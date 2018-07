A Siena la destra si prende anche il Palio Con Salvini molti esponenti presenti

Tonfo Pd in Emilia e Toscana : cadono Siena - Pisa e Imola. Volano Lega e centrodestra : È questo il bilancio del turno di ballottaggi che hanno chiuso il voto per le comunali 2018. A Siena Luigi De Mossi del centrodestra, con il 50,8% batte di misura il sindaco uscente Bruno Valentini (Pd) fermo al 49,2%. Il M5s vince a Imola, governata per oltre 70 anni dal centrosinistra. Dibattito nei Dem. Calenda: stop irrivelanza, andare subito oltre il Pd...

Comunali - affluenza a picco al 47 - 61% | Tracollo Pd : Pisa - Massa e Siena al centrodestra - M5s vince ad Avellino ma perde Ragusa : Cadono le roccaforti rosse, il Pd crolla nella "sua" Toscana: Pisa, Massa e Siena passano al centrodestra che si prende anche Ivrea e Imola, da sempre di centrosinistra. M5s perde Ragusa ma prende Avellino, il centrosinistra tiene solo ad Ancona e Siracusa. A Imperia Scajola sindaco.

La Toscana non è più rossa - le roccaforti Pisa - Siena e Massa espugnate dal centrodestra : "E ora Firenze e la Regione" : Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta, già a metà scrutinio, è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che fa i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale lascia pochi dubbi: Conti ...

Al centrodestra Massa - Pisa e Siena : ANSA, - FIRENZE, 25 GIU - Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa grazie ai ballottaggi passano in blocco al centrodestra. A Pisa il nuovo sindaco è Michele ...

Ballottaggi - l'avanzata del centrodestra Pd travolto in Toscana : Massa - Pisa - Siena Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

