A Roma un corso per imparare la medicina tradizionale cinese

Roma : da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso : Raggi: pedonalizzazione si aggiunge a sostegno mobilità sostenibile Roma – Di seguito la nota diramata dal Comune di Roma. Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di Via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona ...

Un laboratorio di solidarietà : a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo : Un laboratorio di solidarietà: a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. A Roma è al via il quinto appuntamento del corso per operatore farmaceutico (dal titolo “corso di operatore tecnico di laboratorio galenico ...

Università : alla Cattolica Roma corso Laurea in Farmacia - test l'11 settembre : Inoltre, la sinergia con la Facoltà di Economia e con i Corsi di Laurea in Management dei servizi sanitari, offerti nella sede di Roma dall'Università Cattolica, garantisce la possibilità di ...

Concorso Comune di Roma 2018 : bando per 8 dirigenti - ecco quando scade - : -bando per Dirigente della Unità Organizzativa "Gestione e Sviluppo impiantistica sportiva" del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale. In questo caso è necessaria la laurea in ...

Pastore alla Roma/ Visite mediche in corso : ieri l'abbraccio dei tifosi giallorossi a Ciampino : Pastore alla Roma, calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.

Inter - Nainggolan : in corso le visite mediche. Roma : visite mediche anche per Santon e Zaniolo : Inter, Nainggolan- Nainggolan è arrivato a Milano tra l’ovazione generale dei tifosi nerazzurri, al coro: “Chi non salta bianconero è” e anche: “Che c’è frega de Emre Can non c’avemo Nainggolan”. Sono attualmente in corso le visite mediche di rito. Al termine delle visite, il giocatore metterà nero su bianco il suo trasferimento in nerazzurro […] L'articolo Inter, Nainggolan: in corso le visite ...

Roma - “The Sword Experience” : il corso per imparare ad usare la spada con l’attore Adrian Paul : “The Sword Experience” con la presenza di Adrian Paul sarà anche a Roma il 30 giugno 2018 al Parco degli Acquedotti l’attore principale della seria televisiva “Highlander”, Adrian Paul (attore e produttore di Hollywood), insegnerà come usare la spada, con quale spirito e atteggiamento muoversi in un set cinematografico, nelle discipline psicoficihe così come nella vita di tutti i giorni. Presenterà l’ultimo combattimento tra ...

Roma : numerosi incidenti stradali nel corso della notte : Roma: due morti e sette feriti Roma – Svariati incidenti gravi registrati nel corso dell’ultima notte in diverse zone di Roma. Numerose pattuglie della Polizia locale sono state impegnate in continui rilievi. Un incidente con doppio esito mortale e un codice rosso è avvenuto a Lungotevere della Vittoria. A causa di uno scontro tra un motoveicolo e un’auto. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25, a bordo di ...

Roma - rivoluzione via del Corso : da luglio stop alle auto private : L'idea, probabilmente, è venuta lo sCorso 30 marzo, Venerdì Santo, quando un Tir turco bucò impunemente la green zone allestita per le festività pasquali e arrivò a ridosso del Parlamento. Lì è anche ...

Al Museo di Roma in Trastevere in corso Fotoleggendo 2018 : Inaugura oggi, venerdì 22 giugno, la mostra di Sylvia Plachy che si tiene al Museo di Roma in Trastevere dal

Disability Pride - lavori in corso : per la prima volta a Roma : E' in programma per il 15 luglio il corteo, che sarà accompagnato da una serie di spettacoli. L'evento "rivendica con orgoglio il diritto di essere cittadini tra i cittadini". Zanardi: "Lamentarsi non basta, ecco perché bisogna esserci"

Calciomercato - Skorupski al Bologna : in corso scambio con la Roma. Nella Capitale va Mirante : Calciomercato– Roma e Bologna – rivela Sky – stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante andrà Nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski che sbarcherà in Emilia. L'articolo Calciomercato, Skorupski al Bologna: in corso scambio con la Roma. Nella Capitale va Mirante sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma - droga e usura 58 arresti/ Ultime notizie : vasta operazione di carabinieri e polizia in corso : Roma, droga e usura 58 arresti, Ultime notizie: vasta operazione di polizia e carabinieri in corso. Una serie di arresti fra l'Italia e la Spagna, per vari reati con l'aggravante mafiosa