tuttosport

: A NY le trasgressioni di Klimt e Schiele - Ultima Ora - - fabbri333 : A NY le trasgressioni di Klimt e Schiele - Ultima Ora - - wanderlustitaly : RT @UmbriaBT: #Travel #news dal mondo: A NY le trasgressioni di Klimt e Schiele -> -

(Di lunedì 2 luglio 2018) ANSA, - NEW YORK, 2 LUG - I nudi di Gustaved Egontornano in luce a New York: due rassegne alla Neue Galerie e al Met Breuer presentano l'arte a forte carica erotica e trasgressiva dei ...