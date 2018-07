A Milano migliaia di duplicazioni chiavi ogni giorno

Milano - sfila il gay pride : migliaia in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Migranti - migliaia di barchette di carta in piazza Scala : il flash mob a Milano : #changeDublin ed #EuropeanSolidarity sono due degli slogan silenziosi che hanno accompagnato il flash mob organizzato in piazza Scala a Milano contro la politica dei porti chiusi. Un mare di barchette di carta, simbolo degli sbarchi che il governo giallo-verde vuole fermare, ha...

Ricetta Milano : al Sempione in migliaia alla tavolata solidale per il pasto dei popoli : L'arrivo dei partecipanti fin dalle prime ore della mattinata per la festa aperta dal sindaco Sala e dall'arcivescovo Delpini, che durerà tutta la giornata

Milano - pedofilia : arrestate quattro persone e sequestrate migliaia di foto. Diciotto indagati : quattro persone trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico sono state arrestate, mentre altre 18 persone sono state indagate a piede libero in un'operazione condotta ...

OnDance - il tango di Bolle in galleria a Milano : migliaia di persone radunate fino a tarda notte : In una galleria gremita di tangueros, che si sono radunati per ballare fino a tarda notte, l incursione di Roberto Bolle accompagnato da Nicoletta Manni. L’Étoile dei due mondi e la prima ballerina scaligera si sono esibiti in un tango appassionato davanti a migliaia di persone accorse a uno dei tanti eventi di OnDance, la festa della danza voluta da Roberto Bolle che continuerà ad accendere Milano fino a domenica 17 giugno con un caleidoscopico ...

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano per i migranti dell'Aquarius : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

Milano. Sequestrati migliaia di sacchetti di plastica inquinanti in Paolo Sarpi : Durante alcuni controlli in zona Paolo Sarpi, gli agenti dell’Unità Anti abusivismo della Polizia locale, coordinata dal Comandante Marco Ciacci,