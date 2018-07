5 viaggi da fare per conoscere il Cile

viaggi in auto durante il caldo estivo : cosa fare e cosa non fare al volante : In vista dell’esodo estivo e dei lunghi Viaggi in auto sotto il sole analizziamo rischi e pericoli per la salute che si possono nascondere al volante Nonostante il meteo negli ultimi giorni continui a fare i “capricci” e a risultare instabile, ormai l’estate è arrivata e con essa i pericoli che si nascondono durante i Viaggi in automobile effettuati con temperature esterne molto alte, se non addirittura proibitive. L’eccessivo caldo può infatti ...

Dove fare il viaggio della Maturità : Dove fare il viaggio della Maturità? Dove andare dopo l'esame? Ecco alcune idee sulle mete più economiche da raggiungere nell'estate post-diploma per divertirsi con gli amici e far sì che le prove scritte e il colloquio orale diventino un lontano ricordo: dalle isole della Grecia alla Spagna, dall'InterRail alle coste italiane.Continua a leggere

viaggi all’estero - cosa fare prima di partire? : Cile, Corea del Sud, Portogallo e Gibuti. Secondo gli esperti in Viaggio sono queste le mete che registreranno un boom di turisti nel 2018. Per chi è ancora alla ricerca di un'idea per l'estate i consigli non mancano. Tra le mete estiva più gettonate c'è Lisbona: per fare surf e per godersi la vita da spiaggia ad oltranza. Per fare shopping ma anche una bella escursione nel deserto, la destinazione perfetta invece è ...

I migliori 10 viaggi da fare in Europa nel 2018 secondo Lonely Planet : Chi non ama l’Emilia Romagna? È la tra le regioni in cui si vive meglio, la gente è semplice, è tra le più interessanti e vivaci culturalmente, poi si mangia benissimo ovunque: a Bologna tortellini e ragù, prosciutto e Parmigiano a Parma, l’aceto balsamico a Modena (che è anche la patria del tre stelle italiano più famoso del mondo Massimo Bottura), e a celebrare tutto questo ora c’è anche Fico, il parco giochi ...

Dengue - l’esperto : “Al ritorno da viaggi fare il test anche con sintomi non allarmanti” : “E’ fondamentale che al rientro da viaggi in paesi dove il virus Dengue e’ molto diffuso, ed in presenza di sintomi anche apparentemente non allarmanti, ci si sottoponga subito a test specifici”. Lo afferma Massimo Galli, vicepresidente della Societa’ Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), che definisce molto importante lo studio dell’Istituto Spallanzani che ha rilevato la permanenza del virus ...