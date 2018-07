: #11 anni, sospettato di tentato omicidio - CyberNewsH24 : #11 anni, sospettato di tentato omicidio - TelevideoRai101 : 11 anni, sospettato di tentato omicidio - biluffo : I giudici dopo anni ci dicono che per l'omicidio #Borsellino c'è stato il più grave caso di depistaggio della stori… -

Arrestato un 11ennedidopo l'accoltellamento di un 14enne nel nord di Londra. Il ragazzo ferito è in ospedale. Gli inquirenti stanno verificando il possibile movente dell'aggressione. E sabato sera altri quattro giovani erano stati feriti a coltellate, vicino alla capitale britca, durante un festival musicale all'aperto. Uno dei feriti, 22, è arrivato in ospedale in gravi condizioni.(Di lunedì 2 luglio 2018)