105 anni e non dimostrarli affatto | tendenze ed abbinamenti di un must have | la t-shirt

laragnatelanews

: Dopo i 105 anni la vita non ha limiti. E' l'età in cui il rischio di morire si stabilizza - Agenzia_Ansa : Dopo i 105 anni la vita non ha limiti. E' l'età in cui il rischio di morire si stabilizza - Radio105 : Così @MetaErmal ha voluto ringraziare i suoi fan prima di partire per il tour ???? #ErmalMeta #NonAbbiamoArmiTour… - Radio105 : A nove anni dalla scomparsa del re del pop, lo ricordiamo attraverso le sue canzoni leggendarie ???? #MichaelJackson… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Chi non ha almeno una t-nel cassetto? E quanti ricordi abbiamo ogni volta che indossiamo la nostra preferita… le sue origini risalgono alla fine dell’800, quando fu creata come capo d’abbigliamento intimo per gli uomini, seppure fosse già in uso persino presso gli Etruschi, vestendo nobiltà e popolo, ma sempre e solo come underwear. Pensate a quanti ricordi e sogni sono legate alla t-in tutti questi. Poi dal 1913 inizia il vero boom della t-. È proprio in quel particolare periodo storico, infatti, che la maglietta a maniche corte in cotone usata dalle truppe europee viene scoperta dall’esercito americano e diventa uno standard nell’abbigliamento dei Marines: comoda da indossare, pratica da lavare e utile sotto l’uniforme. Sul suo nome ci sono diverse teorie, prima tra tutte quella che si riferisce alla forma a T della maglietta stessa, o ancora al fatto che ...