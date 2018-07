10 anni di App Store | l' Italia è nella top dieci per numero di download | ma non per la

Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli : accordo per cinque anni con Kappa : Il brand degli omini sarà lo sponsor tecnico dei toscani, neopromossi in Serie A, per cinque anni L'articolo Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli: accordo per cinque anni con Kappa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chris Froome - le tappe verso il Tour de France : vincerà il ricorso? Tutti i rischi del britannico. Archiviazione del caso salbutamolo all’orizzonte? : Chris Froome ha iniziato una nuova lotta contro Tutti per cercare di partecipare al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Mancano soltanto sei giorni al via della corsa a tappe più prestigiosa al mondo e al momento il britannico, vincitore delle ultime tre edizioni della Grande Boucle (quattro negli ultimi cinque anni), è stato escluso dagli organizzatori perché la sua presenza “lederebbe l’immagine ...

Fenicottero scappa dallo zoo e lo credono morto - ritrovato vivo 13 anni dopo : L'esemplare era scappato da un parco dello stato del Kansas nel 2005 quando si erano perse le sue tracce e lo si credeva morto. Ora gli addetti di un parco naturale lo hanno identificato dalla targhetta a oltre mille chilometri di distanza scoprendo che è ancora vivo e vegeto.Continua a leggere

Il figlio muore a 18 anni - ma ogni sera su WhatsApp succede questo. “Non chiedetemi perché” : La perdita di un figlio è forse il dolore più atroce che una persona possa sopportare. Non c’è atrocità peggiore con la quale convivere la propria vita giorno dopo giorno. Eppure l’animo umano a volte trova degli escamotage che permettono alla mente di andare avanti, di tirare a campare, verrebbe da dire. Quella che vi stiamo per raccontare è la vicenda di una madre che affronta il lutto di suo figlio in un modo tutto suo, particolare ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : l'appello del pubblico alla redazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi nuovi tronisti a settembre? Parte l'appello del pubblico di Canale 5(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Russia 2018 - il Belgio batte l'Inghilterra : super-gol di Januzaj - ora c'è la Colombia. I britannici col Giappone : Basta un gol di Januzaj al 6' della ripresa al Belgio per battere 1-0 l'Inghilterra e chiudere al primo posto il Gruppo G a punteggio pieno. Un gol sensazionale, quello del belga, che realizza con un ...

Abusi sessuali sulla figlia di 8 anni - arrestato dopo sette giorni di appostamenti : L'uomo era in fuga dopo una condanna per Abusi sessuali sulla figlia di 8 anni e la ex moglie emessa da un tribunale norvegese. Il 46enne è stato catturato dalla polizia a Macerata dove si era nascosto sotto falso nome per sfuggire al carcere. Su di lui pendeva mandato di cattura internazionale e ora sarà estradato per scontare la pena.Continua a leggere

Sciatore misterioso morto 60 anni fa in un ghiacciaio - appello della polizia per scoprire chi era : ecco l'identikit : Chi sa chi è lo Sciatore misterioso morto sessant'anni fa? E' l'appello della polizia lanciato sul profilo Facebook Agente Lisa, che chiede aiuto per identificare i resti di uno Sciatore morto da ...

Hannah Anderson - rapita a 16 anni/ Il sequestratore DiMaggio ucciso dall’Fbi : mai fatta luce sul loro rapporto : Hannah Anderson, la ragazzina americana rapita a 16 anni: James DiMaggio uccise la madre e il fratellino, fu ucciso dall'Fbi. Quale era il rapporto tra vittima e sequestratore?(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Val d'Aosta - appello della polizia su Fb per riconoscere sciatore morto sul ghiacciaio 60 anni fa : I resti erano stati recuperati nel 2005 in Valtournenche. Nonostante anni di indagini non è ancora possibile identificarli

Morto 60 anni fa in un ghiacciaio : l'appello della polizia per scoprire chi era lo sciatore misteroso : Chi sa chi è lo sciatore misterioso Morto sessant'anni fa? E' l'appello della polizia lanciato sul profilo Facebook Agente Lisa, che chiede aiuto per identificare i resti di uno sciatore Morto da ...

Sciatore morto 60 anni fa - la Polizia lancia l’appello su Facebook : “Aiutateci a identificarlo” : Benestante, miope, di età “media”, con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. E morto nei primi anni ’50. La Polizia lancia un appello sul profilo Facebook dell’Agente Lisa chiedendo a chiunque abbia elementi un aiuto per riuscire ad identificare i resti di uno Sciatore trovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Finora infatti sono stati vani tutti ...

Apple e Samsung fanno pace : dopo 7 anni il patteggiamento sul caso iPhone : Apple e Samsung alla fine patteggiano. dopo sette anni di scontro in tribunale, con Cupertino che ha accusato la rivale di aver copiato l'iPhone, si chiude una delle battaglie legali sui brevetti più ...

Taglio vitalizi - l’Associazione degli ex diffida i membri dell’ufficio presidenza : “Se approvate il testo - vi chiediamo i danni” : Lo avevano detto chiaramente e pubblicamente a dicembre scorso in un incontro con Tito Boeri: “Noi non siamo uguali agli altri”. E partendo da quel presupposto oggi che il loro privilegio viene toccato dopo anni di polemiche, minacciano di chiedere i danni direttamente a chi approverà il provvedimento. Sono gli ex parlamentari che ancora ricevono i vitalizi calcolati su base retributiva e non contributiva come tutti gli altri e che, ...