Zingaretti si candida a guidare il Pd | Serve un partito diverso

Pd - Zingaretti si candida segretario : “Argine ai sovranisti - Renzi dia contributo”. Ipotesi doppio incarico : A una settimana dall’assemblea nazionale che sancirà le tappe verso il congresso Nicola Zingaretti si candida alla guida del Pd, da riportare in carreggiata dopo i rovinosi deragliamenti delle ultime competizioni elettorali. In caso di elezione annuncia l’intenzione di restare in Regione, o almeno ci proverà. Dichiara guerra ai sovranisti , specie alla Lega che è “forza autoritaria, razzista e xenofoba”, scommette sulla prossima ...

Zingaretti va come un treno. E i renziani non hanno un candidato per la guida del Pd : Tace da giorni. Matteo Renzi arriva a Palazzo Madama dove sta per intervenire il premier Giuseppe Conte e non risponde ad alcuna domanda: "Sapete che non parlo". La difficoltà è tanta tra le truppe dell'ex segretario proprio mentre dilaga invece Nicola Zingaretti che passa da un'iniziativa all'altra in rampa di lancio per candidarsi alla segretaria dem. Dall'altra parte ci sono Renzi e i renziani ma per loro la strada è ...