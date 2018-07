Windsurf – Martini polverizza il record della RRD One Hour Classic

sportfair

(Di domenica 1 luglio 2018)to ilRRD One: il portacolori del Circolo Surf Torbole Brunocompie 19 lati in 1h00’31” (1 lato in più rispetto al precedente), andando ad una media di oltre 50 Km/h. Giornata epica sul Garda Trentino Conclusione confrantumato da parte dell’atleta del Circolo Surf Torbole Brunoalla RRD One, una delle più famose e storiche regate organizzate nel tempio del, a Torbole, sul Garda Trentino. Una serie di combinazioni hanno permesso a Brunodi realizzare la regata perfetta, che di giro in giro faceva presagire che sarebbe stato battuto ildell’ora.dopo una grande partenza, è subito andato in fuga, correndo verso la vittoria ad una velocità di media che è andata oltre i 50 Km/h. Bruno: “E’ stata una giornata praticamente epica: il lago ci ha donato questa “ora” forte, ...