Wimbledon – Federer favorito | ma Wilander avverte | “non è come Nadal al Roland Garros”

Wimbledon al via - Federer a caccia del nono titolo : La numero uno al mondo Simona Halep dovrà gestire la sbornia della vittoria a Parigi, ma non ha mai brillato particolarmente a Wimbledon. Parte con non meno incertezze la danese Caroline Wozniacki, ...

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sfida Federer il tempio li aspetta : G iugno e luglio portano con sé il rosso e il verde, i colori della gloria imperitura. E i Principi vestono le livree intonate alle loro riserve di caccia preferite: la terra per Nadal e l'erba per ...

Federer e Nadal - Wimbledon prepara sfida dei n.1 : Non per una questione agronomo-botanica, bensì per le politica ecologiche introdotte dal circolo tennistico più esclusivo al mondo, che ha deciso di bandire le cannucce di plastica. Le due settimane ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “ecco di chi deve aver paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Clamoroso a Wimbledon! Federer è su di giri e ‘urla’ la sua euforia : l’inserviente lo sgrida! [VIDEO] : Roger Federer non sta più nella pelle! Il campione svizzero non vede l’ora di iniziare Wimbledon e ‘urla’ tutta la sua euforia: un addetto alla manutenzione però lo bacchetta! Ci sono cose che non ti puoi permettere, anche se sei… Roger Federer. Una di queste è disturbare il silenzio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, non importa quanto tu sia euforico. Chiederer al diretto interessato per avere ...

Anche i campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon – L’analisi di John McEnroe : “Federer favorito. Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi di Djokovic…” : John McEnroe ha analizzato i possibili vincitori di Wimbledon: favorito Roger Federer, mentre Nadal e Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis ...

Wimbledon 2018 - analisi del tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...

Tabellone Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Verso una finale tra Roger Federer e Rafael Nadal? : Sono stati sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2018. Ecco tutti gli accoppiamenti del main draw maschile e femminile. QUESTO IL Tabellone MASCHILE Federer-Lajovic Lacko-Bonzi Karlovic-Youzhny Struff-L. Mayer Mannarino-Garin R. Harrison-Carballes Baena Garcia ...

Federer carico a mille - il segreto : “ritiro? Appena Wimbledon non mi darà più emozioni” : Roger Federer carico in vista di Wimbledon: il tennista svizzero ha spiegato che se non avesse più motivazioni si sarebbe già ritirato Dopo aver perso la posizione numero 1 nella finale di Halle, Roger Federer si prepara per l’imminente inizio di Wimbledon. Torneo Slam dal grande prestigio e della grande tradizione, che Roger ha vinto già per 8 edizioni. Lo svizzero però non si sente ancora appagato. Ricordando i suoi trionfi passati ...