Wimbledon | 5 azzurri in campo nella giornata d' apertura

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Tennis - Wimbledon : sorteggio dolce per gli azzurri. Sarà Cecchinato-Nadal? : ... quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro: il 34enne di Caldaro, ora n°43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, n°211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla quinta presenza nel main ...

Tennis : Wimbledon - sorteggio soft azzurri : Fabio Fognini , n.16 al mondo, esordirà contro il giapponese Taro Daniel, mentre Marco Cecchinato, n.31 dopo l'exploit a Parigi, affronterà l'australiano Alex De Minaur , n.77, . Avversario ...

Wimbledon 2018 - il tabellone degli italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Si è rinfoltita la truppa di giocatori italiani a Wimbledon. Cinque erano già sicuri del loro posto in tabellone, quattro, tra vincitori e lucky-loser, si sono aggiunti dalle qualificazioni, raggiungendo il record di nove presenze nel tabellone maschile. Tante aspettative sono risposte su Marco Cecchinato e Fabio Fognini, sebbene per motivi differenti. Il siciliano è chiamato alla conferma sui sacri prati verdi dell’All England Club, dopo ...

Wimbledon - nove azzurri in tabellone : Fabio Fognini , n.16 al mondo, esordirà contro il giapponese Taro Daniel, numero 87, mentre Marco Cecchinato , numero 31 dopo l'exploit a Parigi, affronterà l'australiano Alex De Minaur , n.77, della ...

Wimbledon - otto azzurri in tabellone : il sorteggio è morbido : Fabio Fognini , n.16 al mondo, esordirà contro il giapponese Taro Daniel, numero 87, mentre Marco Cecchinato, numero 31 dopo l'exploit a Parigi, affronterà l'australiano Alex De Minaur , n.77, della ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Otto azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...